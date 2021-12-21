Принц Чарльз та Камілла Корнуолльська виступили з важливим зверненням

Напередодні Різдва принц Чарльз та Камілла Корнуолльська вирішили звернути загальну увагу на серйозну проблему. У своєму Instagram-акаунті вони розмістили публікацію, в якій закликали читачів не забувати про старше покоління. З віком люди все рідше можуть брати участь у святкових активностях, проте, як і раніше, потребують тепла та уваги з боку друзів та родичів.

"Чи знаєте ви, що майже 1,5 мільйона літніх чоловіків і жінок почуваються на Різдво самотнішими, ніж будь-якої іншої пори року?", - такою статистикою подружжя поділилося зі своїми підписниками.

Принц Уельський вже багато років є патроном благодійної організації Age UK, яка підтримує людей похилого віку Великобританії. У свою чергу, Камілла співпрацює з проєктом Silver Line, в рамках якого люди у віці можуть цілодобово дзвонити задля отримання інформації, підтримки або просто дружнього спілкування.

Нагадаємо, що ізоляція літніх людей - актуальна проблема для багатьох країн, у тому числі і для України. Молодому поколінню слід підтримувати за можливості зв'язок зі старшими родичами та друзями, аби допомогти їм уникнути сумних наслідків самотності.

Раніше цього тижня герцогиня Корнуольська організувала ще один передсвятковий захід. В останні роки Камілла регулярно запрошує дітей до королівської резиденції Кларенс-хаус, щоб разом з ними займатися вбранням різдвяної ялинки. Цього року до них приєднався Ед Андерсен, капітан валлійської гвардії, який допоміг молодим гостям вішати іграшки. Під кінець дітей чекав особливий сюрприз - виступ оркестру валлійської гвардії та святкове відеозвернення від англійського актора та коміка містера Тамбла.